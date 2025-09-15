Студия MAPPA во втором сезоне убрала из титров имена создателей «Человека-бензопилы»

Скандал, разразившийся вокруг аниме-сериала «Человек-бензопила», вновь поставил под сомнение репутацию студии MAPPA. На этот раз негодование вызвано не качеством анимации или сюжетными несостыковками, а вопиющим пренебрежением к правам и заслугам создателей первого сезона.

© runews24.ru

Из финальных титров этого аниме были безжалостно изъяты имена режиссёра Рю Накаямы и ряда аниматоров, чья кропотливая работа легла в основу успешного первого сезона. Это действие вызвало справедливую критику, в первую очередь, со стороны режиссёра Кадзуоми Кога, который не сдержал эмоций в своем обращении на платформе X (бывший Twitter). Кога прямо обвинил MAPPA в проявлении абсолютного неуважения к творческим правам, подчеркнув, что такое вопиющее игнорирование вклада создателей является грубым нарушением моральных норм.

Он провел параллель с кинематографом, где подобное действие с участием живых актеров вызвало бы не просто скандал, а настоящий общественный резонанс. Действительно, представить себе, что из титров фильма внезапно исчезли бы имена режиссера, оператора, сценариста и главных актеров, практически невозможно. Это стало бы причиной судебных разбирательств и масштабной общественной кампании. В случае с «Человеком-бензопилой» ситуация выглядит не менее шокирующей, хотя масштаб общественного давления, возможно, несколько меньше. Остаётся только один человек, чьё имя красуется в титрах – это Тацуя Ёсихара, режиссёр предстоящего фильма «Человек-бензопила: Арка Резе». Это выглядит как целенаправленная попытка переписать историю успеха первого сезона, приписав все лавры себе и, по сути, присвоив себе чужой труд.

Ситуация усугубляется заявлением самого Ёсихары о своём стремлении вернуться к стилю оригинальной манги Фудзимото в новом фильме. Если учесть, что первый сезон, несмотря на споры вокруг некоторых решений, был достаточно верен оригинальному видению автора, то удаление имён тех, кто этот стиль воплотил в жизнь, выглядит ещё более странным и циничным.

Пока бушует информационная буря, MAPPA продолжает промокампанию фильма, выпуская трейлеры и постеры. Всё это происходит на фоне нарастающего негодования поклонников и профессионалов анимационной индустрии. Премьера фильма в Японии запланирована на 19 сентября, а международный релиз появится 24 октября. Вопрос о том, как разрешится этот конфликт и какие последствия он будет иметь для репутации MAPPA, пока остается открытым, пишет портал «Канобу».

Съёмки полнометражного семейного фильма «Умка» завершились в Москве.

В российский прокат выходит новая работа Земекиса о времени и памяти.