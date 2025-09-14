Когда фильм «Клинок, рассекающий демонов» выйдет в России

Стала известна дата выхода аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» в российских кинотеатрах. Премьера фильма состоится 18 сентября. В некоторых кинотеатрах России аниме будут показывать с 20 сентября.

Оригинальный сериал рассказывает о подростке по имени Тандзиро Камадо, который становится истребителем демонов после того, как всю его семью убил демон, а его младшая сестра Нэдзуко сама превращается в демона.

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» стал первым мультфильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального культового аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в июне 2024-го. Картина уже вышла в Японии и вошла в топ-3 самых кассовых фильмов страны. Кроме того, лента показала рекордный старт в США среди полнометражных аниме — $ 33 млн за первый день проката.