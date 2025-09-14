Расписание выхода 1-го сезона сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком

23 сентября стартует первый сезон сериала «Подноготная» — комедийного шоу о журналисте Ли Рейбоне, которого сыграл известный актёр Итан Хоук («Отрочество»). Он публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов, когда один из них внезапно умирает. Теперь он понимает, что его материал стал куда весомей.

В первом сезоне будет восемь эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Hulu каждый вторник. Премьера заключительного эпизода состоится 4 ноября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Подноготная»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 23 сентября
  • 2-я серия 23 сентября
  • 3-я серия 30 сентября
  • 4-я серия 7 октября
  • 5-я серия 14 октября
  • 6-я серия 21 октября
  • 7-я серия 28 октября
  • 8-я серия 4 ноября