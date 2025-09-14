Расписание выхода 1-го сезона сериала «Подноготная» с Итаном Хоуком
23 сентября стартует первый сезон сериала «Подноготная» — комедийного шоу о журналисте Ли Рейбоне, которого сыграл известный актёр Итан Хоук («Отрочество»). Он публикует разоблачающий материал о коррупции во влиятельной семье Уошбергов, когда один из них внезапно умирает. Теперь он понимает, что его материал стал куда весомей.
В первом сезоне будет восемь эпизодов — они будут выходить на стриминговом сервисе Hulu каждый вторник. Премьера заключительного эпизода состоится 4 ноября.
Расписание выхода первого сезона сериала «Подноготная»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 23 сентября
- 2-я серия 23 сентября
- 3-я серия 30 сентября
- 4-я серия 7 октября
- 5-я серия 14 октября
- 6-я серия 21 октября
- 7-я серия 28 октября
- 8-я серия 4 ноября