Вышел трейлер аниме Daemons of the Shadow Realm

Студия Bones представила первый трейлер аниме Daemons of the Shadow Realm («Демоны царства теней»). Премьера сериала состоится в 2026 году.

© Кадр из трейлера

Сериал станет экранизацией манги от автора Хиромы Аракавы — она известна по созданию «Стального алхимика». Сюжет оригинального произведения разворачивается в мире, где люди могут контролировать необычных существ. Главные герои — двое близнецов, которых разлучили в детстве. Им предстоит найти друг друга, используя магические способности, а параллельно спасти мир.

Режиссёром аниме выступает Масахиро Андо — автор «Стального алхимика» и «Азбуки цветов». Адаптацией манги занимается студия Bones, известная по популярному аниме «Моя геройская академия».