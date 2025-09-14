Названы пять отечественных сериалов, получивших адаптации за рубежом

Многие российские сериалы находят популярность и за рубежом. Минимум пять отечественных сериалов настолько полюбились иностранцам, что даже были адаптированы за границей.

В Германии сериал о многодетном отце «Папины дочки» стал настолько популярным, что там создали свою версию под названием «Ein Haus voller Töchter» («Дом, полный дочерей»). Однако местная адаптация не смогла достичь высоких рейтингов и была закрыта после трех сезонов.

Сериал «Интерны» с успехом адаптировался в Литве, его версия «Rezidentai» почти повторила успех оригинала, незначительно отстав от него по количеству серий. В то же время китайские планы по адаптации так и остались на стадии обсуждения.

В США был создан ремейк триллера «Бессонница», который не пользовался большой популярностью в России, но стал хитом на Западе.

На Украине вышел сериал «СидОренки-СидорЕнки», основанный на сценарии «Ивановы-Ивановы».

Абсолютным лидером по количеству ремейков стала «Кухня». Этот сериал адаптировали в Эстонии, Грузии, Хорватии, Польше и Португалии. Права на экранизацию даже приобрела американская CBS, но проект был приостановлен из-за санкций, говорится в материале.

В прошлом году на широкие экраны вышел французский фильм «Холоп из Парижа». И его сюжет почти ничем не отличается от кино «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко: отец балованного мажора пытается перевоспитать сына, окунув его в Средневековье. «Вечерняя Москва» рассказала, как западные страны копируют идеи российского кинематографа.