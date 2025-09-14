Когда выйдет в онлайн хоррор «Заклятие: Последний обряд»

Стала известна дата цифрового релиза фильма «Заклятие: Последний обряд». По данным портала DVD's ReleaseDates, хоррор выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 21 октября.

Таким образом, лента станет доступна онлайн спустя полтора месяца после премьеры в кинотеатре. Не исключено, что компания Warner Bros. перенесёт цифровой релиз из-за успеха фильма. Картина собрала за первые выходные $ 194 млн, показав самый успешный старт в истории хорроров.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы. Во многом это связано с отличными сборами серии, которая заработала в прокате более $ 2 млрд.