Рецензия на сериал «Олдскул»

Строгая математичка против зумеров.

1 сентября в российских онлайн-кинотеатрах появился новый хит. Речь о сериале «Олдскул», где опытная математичка переходит в пафосную школу и противостоит мажорам. Шоу уже стало одним из главных хитов в истории сервисов Premier и Start и прямо сейчас по популярности в России уступает только «Уэнсдей». Заслужен ли успех? Да, это действительно забавный сериал с концепцией «Офиса» и очаровательным колоритом.

«Олдскул»: главное о сериале

На данный момент в онлайн-кинотеатрах Start и Premier вышло семь серий. Раз в неделю выходят по два эпизода. Финал намечен на 15 октября.

Комедия о советской суровости и современной вседозволенности

Учителя вроде Марии Трифоновой наверняка были и в вашей школе. Прийти к ней неподготовленным — всё равно что заглянуть на эшафот. С заплаканными глазами убедить войти в положение — словно постучаться в заколоченную дверь. Хулиганить на уроке — значит нарваться на суровую трёпку. Эта учительница математики бесконечно сурова и столь же сильна в своём ремесле. Она не просто так стала последним учителем года в СССР.

В 2025-м суровый подход Трифоновой удивителен даже для обычной школы. А что, если она заглянет в пафосное учреждение где-то на Рублёвке? Там нет звонков, потому что ученики сами следят за временем. Нет двоек, потому что в худшем случае ребёнка можно похвалить за креатив. Нет обветренных сосисок в тесте, вместо них в столовой высокая итальянская кухня.

Самое страшное, местные ученики не потерпят ни криков, ни излишней строгости. Сразу пожалуются влиятельным родителям. Вот и как работать в таком месте? Закалённому педагогу придётся трудно, ведь пафосный мажор в первый же день вызовет её на рэп-батл, нарвётся на оплеуху и затянет в большой скандал.

История «Олдскула» актуальна и посвящена вечной битве между советской строгостью и современной вседозволенностью. С одной стороны люди, что прошли суровые времена и не ведают пощады. С другой — поколение интернета, что не думает о будущем и считает себя центром мироздания. Кто из них прав? Режиссёры намекают, что истина где-то посередине: в современном образовании нет места физическому насилию, как и нет места расхлябанности. Звучит банально, но подают мысль талантливо — с юмором и креативом.

К примеру, в завязке Трифонова ловит ученика, который сослался на болезнь и прогулял контрольную. Педагог так на него наседает, что у парня случается паническая атака. В ответ Трифонова лишь смеётся: когда-то её ученики ради знаний ходили по 5 км через сугробы и не болели, а тут какая-то модная ерунда — такая же нелепая, как и депрессия. А в следующей сцене Трифонову увольняют из школы, и у неё случается паническая атака. Ещё чуть позже у неё диагностируют депрессию и выписывают таблетки.

Вроде глупость, однако она так здорово сыграна и подана, что искренне смеёшься. Этим сериал напоминает недавнюю «Газету», где даже банальные темы вроде интернет-мошенничества раскручивали до абсурда и здорово этим веселили.

У «Олдскула» две сильные стороны: концепция и актёрская игра. Сериал подан в формате документалистики, когда оператор бегает за героями и снимает их как тет-а-тет, так и в неловких ситуациях. Такое было и в «Офисе», и той же «Газете». Естественно, основную арку разбавляют многочисленными персонажами, у каждого из которых своя яркая черта.

Вот завхоз-конспиролог, который считает себя столпом школы и в свободное время вычисляет среди педагогов ящера. Вот современный директор, что начинает день абсурдной мотивационной репликой и в кулуарах шокирует неуверенностью. А вот дочка Трифоновой, сводящая с мамой счёты: поначалу она кажется злодейкой, но эпизод за эпизодом попадает в один уморительный курьёз за другим.

Концепцию дополняет по-настоящему хорошая актёрская игра. Главная звезда — Мария Аронова, воплощающая очень многогранный образ. Местами её ненавидишь, а местами — сочувствуешь. Однако и другие актёры на своих местах и играют так, что невольно киваешь: «Да, верю».

Достоинств достаточно, чтобы запустить сериал без желания, а затем проглотить залпом все вышедшие эпизоды. Они короткие и при этом наполнены юмором, конфликтами, безумными ситуациями. Самое то, чтобы провести пару уютных вечеров.

«Олдскул»: стоит ли смотреть?

Если ищете незатейливый сериал, где сочетаются абсурд и мысли о важном, адекватные персонажи и недотёпы, юмор и драма, то «Олдскул» отлично подойдёт.

Оценка «Олдскула» — 7 из 10

