Расписание выхода третьего сезона «Короля Талсы»

Расписание выхода 3-го сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне
21 сентября стартует третий сезон сериала «Король Талсы» — шоу о капо мафии Нью-Йорка, которого сыграл Сильвестр Сталлоне. Герой вышел на свободу после 25 лет в тюрьме, и босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В третьем сезоне он бросает вызов могущественному клану Данмайров.
В третьем сезоне будет 10 серий, как и в предыдущем, — они будут выходить каждое воскресенье на стриминговом сервисе Paramount+. Премьера финального эпизода состоится 23 ноября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Король Талсы»
- 1-я серия — 21 сентября;
- 2-я серия — 28 сентября;
- 3-я серия — 5 октября;
- 4-я серия — 12 октября;
- 5-я серия — 19 октября;
- 6-я серия — 26 октября;
- 7-я серия — 2 ноября;
- 8-я серия — 9 ноября;
- 9-я серия — 16 ноября;
- 10-я серия — 23 ноября.