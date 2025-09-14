Как будут выходить серии седьмого сезона сериала «Голяк»

Расписание выхода 7-го сезона сериала «Голяк»
25 сентября стартует седьмой сезон сериала «Голяк» — знаменитого шоу о воришке Винни и его друзьях, которые живут в английской глубинке и каждый день промышляют нелегальными делами. В финальном сезоне герои бросят вызов старым врагам и воссоединятся с давно забытыми членами семьи.
Всего в седьмой сезон войдёт шесть серий — они будут транслироваться на канале Sky Max, а также выходить на стриминговом сервисе Now каждый четверг. Премьера финального эпизода состоится 30 октября.
Расписание выхода седьмого сезона сериала «Голяк»
- 1-я серия — 25 сентября;
- 2-я серия — 2 октября;
- 3-я серия — 9 октября;
- 4-я серия — 16 октября;
- 5-я серия — 23 октября;
- 6-я серия — 30 октября.