Расписание выхода 7-го сезона сериала «Голяк»

25 сентября стартует седьмой сезон сериала «Голяк» — знаменитого шоу о воришке Винни и его друзьях, которые живут в английской глубинке и каждый день промышляют нелегальными делами. В финальном сезоне герои бросят вызов старым врагам и воссоединятся с давно забытыми членами семьи.

Как будут выходить серии седьмого сезона сериала «Голяк»
Всего в седьмой сезон войдёт шесть серий — они будут транслироваться на канале Sky Max, а также выходить на стриминговом сервисе Now каждый четверг. Премьера финального эпизода состоится 30 октября.

  • 1-я серия — 25 сентября;
  • 2-я серия — 2 октября;
  • 3-я серия — 9 октября;
  • 4-я серия — 16 октября;
  • 5-я серия — 23 октября;
  • 6-я серия — 30 октября.