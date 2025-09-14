Стал известен победитель на кинофестивале в Торонто

14 сентября завершился 50-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF). Главную награду на мероприятии получил фильм «Хэмнет» о Шекспире с Полом Мескалом в главной роли.

Победители зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто

Гран-при – «Хэмнет» режиссёра Хлои Чжао;

Второе место – «Франкенштейн» режиссёра Гильермо дель Торо;

Третье место – «Достать ножи: Проснись, мертвец» режиссёра Райана Джонсона.

Картина представляет собой экранизацию одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленном сыне Шекспира по имени Хэмнет, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына.

Главные роли, помимо Мескала, сыграли Джесси Бакли («Чернобыль») и Эмили Уотсон («Красный дракон»). Премьера картины в мировом прокате состоится 27 ноября.