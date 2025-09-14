Расписание выхода первого сезона «Дома Гиннесса» от автора «Острых козырьков»

25 сентября выйдет первый сезон сериала «Дом Гиннесса» — шоу, автором сценария которого выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Сюжет расскажет о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута.

График выхода первого сезона «Дома Гиннесса»
В первом сезоне будет восемь серий — все они станут доступны на стриминговом сервисе Netflix 25 сентября. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

  • 1-я серия — 25 сентября;
  • 2-я серия — 25 сентября;
  • 3-я серия — 25 сентября;
  • 4-я серия — 25 сентября;
  • 5-я серия — 25 сентября;
  • 6-я серия — 25 сентября;
  • 7-я серия — 25 сентября;
  • 8-я серия — 25 сентября.