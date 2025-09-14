Фильм «Клинок, рассекающий демонов» поставил рекорд при старте

По итогам первых выходных сборы фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов», с подзаголовком «Бесконечный замок», достигли $70 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав хоррор «Заклятие 4: Последний обряд» и драму «Аббатство Даунтон 3».

Так, аниме более чем в два раза превысило свой рекорд в США. За первый день проката лента собрала $ 33 млн, обогнав другого рекордсмена 1987 года «Покемоны: Мьюту против Мью» по сборам за стартовые выходные ($31 млн).

«Бесконечный замок» стал первым мультфильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального культового аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в июне 2024-го. Картина уже вышла в Японии и там побила другой рекорд — вошла в топ-3 самых кассовых фильмов страны.