О чем расскажет сериал «Общак. Главная ОПГ России»

15 сентября в онлайн-кинотеатре Okko выходит сериал «Общак. Главная ОПГ России», рассказывающий об одной из самых влиятельных преступных группировок в истории страны. В определенный момент территории, где всем заправлял «Общак», оценивались в 17 процентов всей российской земли. О том, какие откровения о зловещей банде озвучил новый документальный проект Okko, рассказывает «Лента.ру».

«Меня зовут Евгений. В 12 лет отец взял меня на заказное убийство», — если эта история напоминает вам скорее сюжет криминального триллера, то это нормально — именно на основе жизни Евгения основан сериал «Лихие», второй сезон которого стартовал в онлайн-кинотеатре Okko 11 сентября. А вот в документальном проекте «Общак», который выходит 15 сентября, настоящий Евгений рассказывает уже свою невыдуманную, не украшенную сценаристами биографию. Евгений скуп на воспоминания, слова даются ему нелегко, но его история все равно звучит жутко.

«С 12 лет я окунулся в эту жизнь взрослых дядек, больших денег, лжи, лицемерия, крови и всего остального. Детство кончилось», — Евгений Тихомиров

Расцвет преступной группировки под названием «Общак» пришелся на турбулентное время — распад СССР, резкая смена экономической модели, падение доминирующей идеологии. На фоне тотального краха прежних институтов воровской мир стал влиятельной силой. А люди, искавшие способы добыть пропитание, вынуждены были обращаться к нему за помощью или вступать в его ряды, чтобы сохранить жизнь и достоинство.

«Почему я пошел? Где мои моральные принципы? Я даже сейчас ответа не могу найти. Стечение обстоятельств. Предложили — пошел. А какой выбор? Нет выбора. Или они тебя могут опустить, или убить. Вариантов — километр», — разводит руками один из экс-участников группировки.

Деятельность «Общака» разворачивалась на протяжении трех десятилетий и распространялась на весь Дальний Восток России, причем порой в сферах настолько неожиданных, что современный зритель о них может и не подозревать. Поэтому логично, что тот огромный объем информации, который собрали сценаристы сериала, подается порционно. Три новых эпизода «Общака», релиз которых приурочен к выходу второго сезона «Лихих», выходят спустя месяц после первых нескольких серий. Второй блок посвящен самым громким и наглым операциям группировки, а также в подробностях описывает бесславный закат «Общака» и рассказывает о трагедиях, произошедших по его вине.

«Чуть ли не каждый день мы слышали. В туалете мальчика запинали. В другой школе обрушили оконные решетки на пацана, сверху прыгали, убили таким образом. Или в кафе «Пикник» были тяжелые стулья в виде пеньков — таким вот стулом пробили голову парню. И это было постоянно», — бывший участник ОПГ «Общак».

Главным героем сезона, как и прежде, остается Евгений Петрович Васин, также известный по прозвищам Джем и Батя — криминальный авторитет, который и создал крупнейшую в стране банду со сложной, продуманной структурой.

«Было видно, что страха ноль, всегда уверенный в себе такой, на позитиве человек, видно было, что чувствует за собой силу, власть, все остальное». «Крупный, здоровый мужичара, брал грубой силой в основном». Делятся воспоминаниями о Бате бывшие участники «Общака», сотрудники правоохранительных органов, боровшиеся с группировкой, и, конечно, великолепные эксперты, среди которых — специальный корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Криминальный журналист среди прочего рассказывает, какой была психология руководителей «Общака», а также как глубоко во внутренние дела Российской Федерации была погружена группировка. Она контролировала на Дальнем Востоке многое — от средств массовой информации и строительства храмов до добычи полезных ископаемых.

«Общак» — криминальная финансовая структура, контролировавшая 17 процентов территории Российской Федерации, проникшая во все сферы общественной, социальной и деловой жизни Дальнего Востока и части Сибири, и при этом абсолютно бесчеловечная по своей сути Игорь Надеждин специальный корреспондент «Ленты.ру»

Также среди спикеров — сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью в Хабаровске Вадим Курасов, криминолог Данил Сергеев, а также многочисленные бывшие участники «Общака», включая вышеупомянутого Евгения, сына штатного киллера ОПГ Павла Тихомирова.

Очевидно, что команда проекта во главе с режиссером Владиславом Кузнецовым, сценаристами Игорем Залюбавиным и Ариной Макаренко, а также продюсерами Владимиром Тодоровым и Гавриилом Гордеевым проделала большую исследовательскую работу, чтобы представить хронологию взлета и падения крупнейшей ОПГ в криминальной истории России без прикрас и купюр. При всех сходствах «Общака» с итальянской мафией в конечном итоге перед зрителем разворачивается не гангстерская сага а-ля «Неприкасаемые», но трагическая история тех самых лихих девяностых, когда для целого поколения преступный путь зачастую оказывался единственным шансом преуспеть в жизни.

