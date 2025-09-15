Ночью с Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония «Эмми». Все её победители уже известны — мы собрали всех лауреатов ниже. Для удобства всё разбито на три категории: комедийные, драматические и мини-сериалы.

Триумфатором стал сериал «Переходный возраст», выигравший в шести основных категориях. Сериал «Киностудия» забрал больше всего статуэток, 13 штук, в основных и дополнительных номинациях.

Все лауреаты

Драматические сериалы

Лучший драматический сериал: «Больница «Питт»;

Лучший актёр в драматическом сериале: Ноа Уайли («Больница «Питт»);

Лучшая актриса в драматическом сериале: Бритт Лоувер («Разделение»);

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Трэмелл Тиллман («Разделение»);

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Кэтрин ЛаНаса («Больница «Питт»);

Лучшая режиссура в драматическом сериале: Адам Рэндолл («Медленные лошади»);

Лучший сценарий драматического сериала: Дэн Гилрой («Андор», Welcome to the Rebellion).

Комедийные сериалы

Лучший комедийный сериал: «Киностудия»;

Лучший актёр в комедийном сериале: Сет Роген («Киностудия);

Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт («Хитрости»);

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Джефф Хиллер («Кто-то где-то»);

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Ханна Айнбиндер («Хитрости»);

Лучшая режиссура в комедийном сериале: Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»);

Лучший сценарий комедийного сериала: Сет Роген, Эван Голдберг и другие («Киностудия», The Promotion).

Мини-сериалы