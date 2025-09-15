Вышел новый трейлер «Избавь меня от небытия»

20th Century Studios опубликовала новый трейлер фильма «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина. В нём показали больше свежих кадров.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Лента посвящена жизни музыканта Брюса Спрингстина. Сюжет расскажет о периоде в карьере культового певца во время выхода альбома Nebraska в 1982 году.

Режиссёром картины выступил Скотт Купер — автор фильмов «Сумасшедшее сердце» и «Чёрная месса». Главную роль исполнил звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» Джереми Аллен Уайт. В фильме также снялись Джереми Стронг («Джентельмены»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») и Стивен Грэм («Большой куш»).

Зарубежная премьера в кинотеатрах состоится 24 октября.