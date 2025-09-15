«Больница Питт» признана лучшим драматическим сериалом на премии Emmy

Проект «Больница Питт» (The Pitt, 2025), рассказывающий о буднях врачей скорой помощи в Питтсбурге, удостоен высшей телевизионной награды — премии Emmy в номинации «Лучший драматический сериал».

Церемония награждения состоялась в Peacock Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась телеканалом CBS. Среди конкурентов были популярные сериалы «Медленные лошади», «Разделение», «Одни из нас» и «Белый Лотос».

В категории «Лучший комедийный сериал» победу одержал проект «Киностудия» (The Studio, 2025), а лучшим мини-сериалом признан «Переходный возраст» (Adolescence, 2025).

Премия Emmy, учрежденная Академией телевизионных наук и искусств США, вручается за достижения в программах, выходящих в прайм-тайм. 77-я церемония собрала более 7 тысяч гостей и стала одним из главных событий в индустрии развлечений.

Победа «Больницы Питт» подчеркивает интерес зрителей и критиков к реалистичным историям о работе экстренных служб, которые сочетают напряженный сюжет с глубокой человеческой драмой.