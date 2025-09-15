Звезды «Белого лотоса» не уверены, появятся ли они в четвертом сезоне сериала

Во время недавнего интервью со звёздами «Белого лотоса» Паркером Поузи и Джейсоном Айзексом выяснилось, что их герои могут и не попасть в четвёртый сезон сериала. По их словам, этот вопрос пока не обсуждался.

Майк Уайт сейчас находится на юге Франции. Именно там будет проходить действие четвёртого сезона. Даже не представляю, появлюсь ли я там.

Третий сезон «Белого лотоса» стартовал в начале 2025 года и завершился 6 апреля. Продолжение шоу получило высокие оценки: на Rotten Tomatoes его рекомендуют 86% критиков и 76% зрителей.

Пока неясно, когда начнётся производство, поскольку создатель сериала Майк Уайт сообщил, что ему нужно немного отдохнуть, прежде чем браться за новый сезон.