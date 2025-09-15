Джеймс Кэмерон рассказал о трудностях со сценарием «Терминатора 7»

Режиссёр Джеймс Кэмерон в интервью CNN рассказал, что ему трудно даётся написание сценария «Терминатора 7». По словам постановщика, на это влияют в том числе происходящие в мире события.

© Paramount Pictures

Кэмерон подчеркнул, что мы сейчас живём в эпоху научной фантастики, из-за чего придумывать сюжет на тему ИИ и его развития в наше время не очень хорошая затея.

Я не то чтобы написал много по «Терминатору 7». Я не знаю, что сказать, чтобы не быть опровергнутым реальными событиями… мы сейчас живём в эпоху научной фантастики.

О работе над седьмой частью культовой франшизы Кэмерон рассказал еще в 2024 году, а впервые интерес к возвращению работы над серией постановщик проявил в 2022-м.