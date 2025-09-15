Сколько зрителей посетили кинотеатр «Москино Музеон» с момента его открытия

Летний кинотеатр «Москино Музеон» открылся в парке искусств «Музеон» 26 июня 2025 года, с момента начала работы киноплощадку под открытым небом посетили более 7 тысяч зрителей. Об этом в понедельник, 15 сентября, рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

© unsplash

Посетители смогли посмотреть авторские фильмы, свежие новинки проката, фестивальные работы и классику мирового кинематографа. Зрителям также предлагали сеансы на языке оригинала с русскими субтитрами.

Кроме регулярных показов, в кинотеатре проходили специальные программы. Летом здесь работал цикл «Выбор режиссера», где зрителям представляли ленты, значимые для самих авторов, а также проходили обсуждения с их участием. Еще одна программа — «Индустрия рекомендует» — была посвящена фильмам, получившим признание профессионального сообщества.

«Программа познакомила зрителей с различными жанрами, стилями и темами, позволяя им расширить свои горизонты и увидеть кино с разных точек зрения», — цитирует пресс-службу учреждения агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил кинопарк «Москино» и поздравил его работников с Днем российского кино. Он отметил рост российского контента, зрительский интерес и воспитательную роль кино. Мэр также рассказал о новой мере поддержки кинематографа, которая будет включать компенсацию части расходов на рекламу определенных кинолент.