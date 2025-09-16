«В поисках Андрея Рублева»: первый фильм о великом художнике выйдет 25 сентября

Онлайн-кинотеатр START объявил сегодня дату премьеры документального проекта "В поисках Андрея Рублева" - победителя фестиваля Original +DOC в номинации "Оригинальная история" - первые два фильма выйдут 25 сентября. Следующие два - 2 октября. Документальный проект также будет доступен в подписке START на других платформах. К объявлению даты выпустили трейлер проекта.

© Российская Газета

"В поисках Андрея Рублева" исследует жизненный и творческий путь великого художника, а также духовный феномен, который стоит за русскими иконами. Проект состоит из четырех фильмов и реализуется при поддержке Института развития интернета.

Героями первых двух фильмов стали священнослужители, искусствоведы, научные сотрудники и консультанты, много лет изучающие труд и наследие Андрея Рублева. Главным интервьюером выступила соавтор проекта Софико Шеварднадзе. Идейный автор проекта - Алексей Боков.

Главным редактором документального проекта был приглашен Левон Нерсесян, искусствовед, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи и один из самых известных в России специалистов по древнерусскому искусству.

Съемки велись в исторических локациях, где сохранилось наследие Древней Руси и творения Андрея Рублева: от храмов Владимиро-Суздальского заповедника с уникальными фресками до ведущих музеев страны, включая центр православной России - Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Однако проект представляет собой не просто съемки в исторических местах, но и реконструкцию эпохи Андрея Рублева.

Образ иконописца исполнил актер Кирилл Кяро.