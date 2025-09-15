Появились первые детали фильма «Чебурашка 3»

Киностудия Yellow, Black and White представила на питчинге первые подробности о сюжете и режиссёрском составе семейного фильма «Чебурашка 3». Выход фильма намечен на декабрь 2026 года.

Как рассказали создатели, в третьей части появятся родственники Чебурашки, такие же ушастые зверьки — в итоге маленькому герою предстоит сделать тяжёлый выбор между семьёй и Геной. В свою очередь, Гена вновь обретёт любовь, хотя кажется, что в его возрасте это уже почти нереально.

Режиссером «Чебурашки 3» выступит постановщик двух предыдущих частей Дмитрий Дьяченко. Продюсеры — Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и другие.