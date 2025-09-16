Александр Овечкин снимется в фильме «Хоккейные папы-2»

Один из лучших хоккеистов НХЛ россиянин Александр Овечкин снимется в кино.

Овечкин примет участие в съемках второй части фильма "Хоккейные папы", сообщил режиссер-постановщик картины Андрей Булатов.

"Легендарный хоккеист и мировая звезда Александр Овечкин не просто поучаствует в фильме, но также будет помогать в его продвижении", - приводит слова Булатова ТАСС.

Он также раскрыл подробности сюжета второй части. В ней хоккейные папы вместе с детьми, которые уже успели немного повзрослеть, станут участниками турнира по фиджитал-хоккею "Игры будущего".

И для победы героям фильма надо будет проделать серьезную работу, чтобы победить.

В съемках примут участие Алексей Бардуков, Анна Чиповская, Михаил Пореченков и другие.