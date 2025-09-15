В Бахрейне пройдет фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино впервые пройдет в Бахрейне с 18 по 20 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскино.

© unsplash

«Мы рады представить российский кинофестиваль в Бахрейне. Это отличная возможность укрепить культурные связи, показать богатство и разнообразие российского кино и открыть новые горизонты для диалога между нашими странами», — приводятся слова генерального директора Роскино Эльзы Антоновой.

Церемония открытия пройдет 18 сентября в столице страны, Манаме. Фестиваль откроет эпическое фэнтези по народным сказаниям "Финист. Первый богатырь" режиссера Дмитрия Дьяченко, он будет показан на арабском языке с английскими субтитрами. В программу также вошли драма Михаила Расходникова "Дух Байкала", мультфильм Василия Ровенского "Коты Эрмитажа", военный исторический фильм Дмитрия Белосохова "Красные ленты и семейная комедия Андрея Булатова "Хоккейные папы".

Фестиваль российского кино организован Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в Бахрейне и Управления по делам культуры и древностей Бахрейна.