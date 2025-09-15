Вышел трейлер нового сезона сериала «Монстр»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового сезона сериала-антологии «Монстр». Он будет посвящён серийному убийце Эду Гину.

Роль маньяка в сериале исполнит Чарли Ханнэм («Джентльмены», «Дитя человеческое»). Весь сезон выйдет на Netflix в один день — в пятницу, 3 октября.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/737ab98f04fd7308d79baba0b8304df5"/>

Эд Гин — один из самых известных серийных убийц в истории США. Его образ широко использовался в фильмах ужасов и триллерах, таких как «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят».

Также Netflix уже готовит четвёртый сезон «Монстра», посвящённый Лиззи Борден, — пока без даты выхода.