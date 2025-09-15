Вышел трейлер нового сезона сериала «Монстр»

Трейлер нового сезона «Монстра» от Netflix — история маньяка Эда Гина выйдет 3 октября
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового сезона сериала-антологии «Монстр». Он будет посвящён серийному убийце Эду Гину.
Роль маньяка в сериале исполнит Чарли Ханнэм («Джентльмены», «Дитя человеческое»). Весь сезон выйдет на Netflix в один день — в пятницу, 3 октября.
Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат Netflix.
Эд Гин — один из самых известных серийных убийц в истории США. Его образ широко использовался в фильмах ужасов и триллерах, таких как «Психо», «Техасская резня бензопилой» и «Молчание ягнят».
Также Netflix уже готовит четвёртый сезон «Монстра», посвящённый Лиззи Борден, — пока без даты выхода.