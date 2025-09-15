Появились первые постеры эротического триллера «Горничная»

Кинокомпания Lionsgate представила постеры персонажей фильма «Горничная» — эротический триллер выйдет в декабре, в том числе и в России.

Главные роли сыграли Сидни Суини («Эйфория»), Аманда Сайфред («Отверженные») и Брэндон Скленар («Мир Дикого Запада»). Режиссёром картины выступил Пол Фиг — автор фильмов «Меня зовут Дэвид» и «Шпион».

Постеры фильма «Горничная»

Лента основана на одноимённом романе Фриды МакФадден. По сюжету главная героиня устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатой семье. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.