Главная звезда Голливуда сыграет в сиквеле «Схватки»

Культовая криминальная драма Майкла Манна "Схватка" обзаведется долгожданным продолжением, главную роль в котором исполнит Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщил голливудский инсайдер Джордан Руими, ссылаясь на собственные источники.

Проект получил одобрение руководства Warner Bros., несмотря на первоначальные сомнения студии относительно инвестиций в столь масштабный проект: его стоимость оценивается в 150 млн долларов. Окончательное решение было принято после нескольких успешных фильмов, позволивших студии рискнуть финансовыми вложениями.

Режиссер Майкл Манн посвятил весь прошедший год работе над сценарием продолжения, стремясь создать захватывающий сюжет, достойный оригинальной картины. Помимо Ди Каприо, в проекте могут принять участие Адам Драйвер и Остин Батлер, но эта информация пока остается неподтвержденной.

Напомним, оригинальная "Схватка" вышла в 1995 году. Главные роли в фильме исполнили Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Вэл Килмер.