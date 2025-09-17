В Турции запретили показ фрагмента сериала «Клюквенный шербет»

Верховный совет Турции по радио и телевидению (RTÜK) принял решение об удалении фрагмента популярного телевизионного сериала «Клюквенный шербет» (Kızılcık Şerbeti) со всех онлайн-платформ после поступления многочисленных жалоб от зрителей. Об этом сообщил интернет-портал T24.

«Верховный совет, особенно в «Год семьи», не будет оставаться равнодушным к любому контенту, который может нанести ущерб структуре турецкой семьи и общественным ценностям, и будет решительно принимать необходимые меры», — рассказал глава совета Эбубекир Шахин.

Также Шахин сообщил о начале проведения проверки в отношении указанного сериала. Вскоре после этого фрагмент спорной серии был удален со всех онлайн-платформ.

В то же время в Стамбуле была задержана Мерве Гёнтем, сценаристка сериала, о чем порталу сообщил ее адвокат Гирай Кемер. Юрист отметил, что суть предъявленных обвинений в настоящий момент не ясна. Он подчеркнул, что имя сценаристки фигурирует в связи с цитатой одной из героинь другого сериала, транслировавшегося на экранах еще четыре года назад. В частности, как отмечает телеканал, героиня сериала рассуждала о том, что «не испытывает дискомфорта от того, что занимается сексом за деньги».

Четвертый сезон сериала «Клюквенный шербет» стартовал на телеканале Show TV 12 сентября и вызвал негативную реакцию со стороны многих зрителей, которые начали в социальных сетях кампанию, направленную на прекращение показа сериала. По мнению возмущенных зрителей, линия развития отношений между двумя ключевыми персонажами сериала, предложенная сценаристами, является «аморальной».