Продюсер рассказал о целой серии проектов о Менделееве

Сериал о Дмитрии Менделееве станет частью киновселенной о русском ученом, которую создает компания "Марс медиа". В дополнение к многосерийному проекту зрителям представят и полнометражный фильм, рассказали ТАСС в пресс-службе кинокомпании.

"Наша цель - создать не просто кино, а целую вселенную, посвященную Дмитрию Менделееву, одной из самых выдающихся личностей в мировой науке. Именно поэтому в работе сразу два формата: и сериал, и полный метр", - отметил основатель "Марс медиа", продюсер Рубен Дишдишян, слова которого приводят в пресс-службе.

Он добавил, что недавний научный семинар подтвердил, что интерес к фигуре Менделеева "огромен и никогда не угаснет".

"Популяризировать науку - необходимо, и кино для этого - идеальный вариант", - заключил он.

Как сообщили в пресс-службе, проекты были представлены на семинаре "Наука на экране: как превратить российскую науку в большое кино", организованном Министерством культуры РФ совместно с Министерством образования РФ. Встреча была посвящена взаимодействию кинематографистов и научного сообщества для создания сценариев, способных популяризировать достижения науки.

Сценарий мистической биографической драмы напишет Мария Сапрыкина ("Угрюм-река"). В восьмисерийном сериале будут показаны ключевые события жизни ученого, включая создание периодической системы химических элементов, названной "таблицей Менделеева".

Продюсеры проектов - Рубен Дишдишян и Арам Мовсесян. Фильм и сериал находятся на завершающей стадии разработки, съемочный процесс стартует в 2026 году.