Появился новый постер «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном

Появился новый постер фильма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. На нём можно увидеть актёра в образе своего героя, сидящего в углу ринга.

Лента расскажет историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Лента расскажет о трудностях в жизни мужчины — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

Главные роли в проекте сыграли Дуэйн Джонсон («Форсаж 5») и Эмили Блант («Оппенгеймер»). Режиссёром выступил Бенни Сафди — постановщик получил награду за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале — 2025.

Биографический фильм выйдет в прокат уже 3 октября.