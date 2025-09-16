Вышел трейлер фильма «Огненный мальчик» с Юлией Высоцкой

Трейлер фильма «Огненный мальчик» обнародовала 15 сентября 2025 года кинопрокатная компания «Вольга». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в картине режиссера Надежды Михалковой исполнили Денис Косиков, Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Александр Устюгов, Лиза Ищенко, Богдан Голощук и другие. Сценарий Надежда написала вместе с Мариной Степновой, автором книг «Женщины Лазаря» и «Сад».

© Кадр из фильма

Главный герой Макс (Косиков) – подросток из обеспеченной семьи, сын председателя комитета по делам семьи и детей, - оказывается свидетелем и вероятным соучастником трагического события, способного поставить крест на карьере его матери (Высоцкая). Она, не желая вникать во все подробности случившегося и не поговорив с сыном, решает отправить его в деревню к своей сестре Светлане (Михалкова), где Макс остается почти один на один со своими переживаниями и незнакомыми обстоятельствами. В разлуке женщина осознает, что совсем не знает собственного ребенка и в погоне за личными амбициями рискует потерять его навсегда. Вдали друг от друга герои задумываются об истинном смысле жизни. Каждому из них нужно сделать выбор, и тогда на первый план выйдет то, что по-настоящему важно для каждого из них.

Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра Premier. «Огненный мальчик» выйдет в российский прокат 6 ноября.