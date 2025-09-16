Съемки «Мстителей: Судный день» могут завершиться на этой неделе

Съемки «Мстителей: Судный день» завершатся на этой неделе — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что съёмки фильма «Мстители: Судный день» завершатся уже на этой неделе. Точную дату при этом Рихтман не назвал.

Если данные инсайдера верны, то на весь производственный процесс ушло почти полгода, что для фильма подобного калибра вполне себе реалистичный срок.

Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 1 мая 2026 года. Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. В следующей части «Мстителей», в «Секретных войнах», Дум тоже станет главным злодеем.