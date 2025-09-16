Как начался второй сезон «Лихих»

Смотреть по-прежнему интересно.

В конце 2024-го «Лихие» стали большим хитом. Причина в приземлённой криминальной истории, лишённой и капли романтизма. Убийства были жестокими и порождали страдания, бандиты друг друга предавали, встречи с простыми уличными хулиганами чудом не доводили до смерти. Хотя самым страшным было моральное падение героя, который из мирного егеря превращался в киллера, подтягивал к криминалу 12-летнего сына и вечно находил себе оправдание.

Следить за бандитскими войнами было интересно. Благодаря режиссёру Юрию Быкову они была одновременно мрачными и завораживающими. А благодаря актёрам, которые умело воплотили образы, довольно реалистичной.

Впрочем, минусов в «Лихих» тоже хватало.

Арка о событиях в наши дни вышла неинтересной, а завершился сезон возмутительно наглым клиффхэнгером. Дело в том, что «Лихие» были рассчитаны на 16 эпизодов, и изначально их не хотели делить на сезоны. Вместо них видели просто первую половину истории и вторую — причём финал сняли сразу и выпустить планировали с небольшим перерывом. Но затем что-то поменялось: продолжение трансформировалось во второй сезон и 11 сентября добралось до онлайн-кинотеатров.

Стоило ли ждать «Лихих»? Да, но с одной критической оговоркой.

История классная, но один момент всё портит

В идеальном мире сезон любого сериала должен подчиняться базовым правилам — то есть иметь вступление, кульминацию и финал хотя бы в одной важной арке. Но восьми эпизодов «Лихих» не хватило, чтобы поставить точку. История оборвалась на кульминации, что многих огорчило.

В максимальном выигрыше будут зрители, которые дождались второго сезона и посмотрят всю историю залпом. Потому что по первому эпизоду ясно: это цельное произведение, и дробить его не стоило. Всё же съёмки не останавливались, а актёры не постарели ни на месяц.

Что там с самим началом второго сезона? Оно в основном приличное, однако во вступлении вываливает столько нелепостей, что испытываешь испанский стыд. Совсем уж без спойлеров их не опишешь, но вот обтекаемый вариант.

Представьте следователя, который семь лет ищет убийцу своей семьи. В процессе сердце грубеет, смысл жизни теряется, ничто вокруг не радует. И вот он находит подонка, который сломал жизнь, умело давит на его слабости и получает признание. Осталось лишь дождаться напарника, и вендетта свершится!

Что делать в такой момент? Есть два варианта. Первый — приковать убийцу к батарее, запереть его в подвале, отправить в нокаут — в общем, сделать хоть что-нибудь надёжное. Второй — даже не привязать его, повернуться спиной и пойти болтать по телефону, покуривая сигарету. Сами догадываетесь, как поступает персонаж «Лихих». И этим безрассудством, которое шокирует на фоне былой разумности следака, ломает впечатление от сериала.

Хорошо, что в финале первого сезона Быков подвёл героев к краю и накалил страсти. Следить за таким всегда интересно. Однако лучше вообще не придумывать опасных конфликтов, если не знаешь, как из них выпутаться. У команды сериала изящного решения, очевидно, не было. Она загнала себя в угол и выбралась необъяснимо абсурдно.

Это обидно, потому что продолжается история вполне адекватно. Бандиты вступают в конфликт с влиятельным и, без сомнения, опасным бизнесменом, большой босс давит, герои ищут предателя, которого по понятным причинам никак не найти. Минута за минутой страсти накаляются всё сильнее, и кажется, что последствия вот-вот накроют и Лиховцевых, и их союзников.

В этих конфликтах есть драма, напряжение и даже реализм. И этот завораживающий реализм рушится, когда вспоминаешь ту сцену со следователем. Лучше бы её не было вообще и события развивались чуть спокойнее.

Пока же остаётся верить, что дальше Быков сохранит адекватность и не допустит новых ляпов. В этом случае второй сезон заслужит хорошую оценку — даже несмотря на арку о наших днях, которая всё ещё до невозможности уныла.