Готовится второй сезон сериала «Хирург»

Кинокомпания Team Films начала разработку второго сезона криминальной драмы "Хирург". Об этом сегодня, 16 сентября, заявил генеральный продюсер Team Films, продюсер и шоураннер первого сезона успешного сериала Теймур Джафаров в рамках панельной дискуссии "Продюсер: инструкция по применению" на фестивале "Новый сезон".

Первый сезон, который можно смотреть на Иви, Start и Kion, четыре недели подряд держался в топ-3 "Кинопоиска PRO", а за первый уикенд собрал более 2 миллионов просмотров на онлайн-платформах.

Теймур Джафаров, когда-то работавший анестезиологом-реаниматологом в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, пошутил:

"Когда-то я спасал жизни в палатах, теперь спасаю зрителей от скуки - и рассказываю им медицинские драмы так, чтобы было не скучно".

Справка "РГ"

"Хирург" - история о подпольной трансплантологии, где за фасадом престижной клиники ведется опасная игра за жизнь. Успешный хирург, готовый на компромиссы ради науки; аспирантка, пытающаяся спасти любимого; журналистка, которой пересадка может подарить второй шанс, - все они оказываются по разные стороны грани между моралью и выживанием.