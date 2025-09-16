На российские экраны выйдет ужастик «Крипер» Осгуда Перкинса

4 декабря на экраны выйдет фильм ужасов "Крипер" от режиссера Осгуда Перкинса, известного по картинам "Собиратель душ" и "Обезьяна".

Главные роли в фильме исполнили обладательница премии "Эмми" Татьяна Маслани ("Обезьяна", "Темное дитя") и Россиф Сазерленд ("Убийство в маленьком городке").

Сюжет фильма разворачивается вокруг Лиз, которую Малкольм приглашает на романтический уикенд в свое фамильное имение в лесу. Однако после внезапного отъезда Малкольма Лиз остается одна в огромном доме, из которого невозможно сбежать. С каждой минутой обстановка становится все более опасной, и Лиз должна разгадать тайну дома, чтобы не остаться в нем навсегда.

Режиссер Осгуд Перкинс отметил, что "Крипер" - это не только хоррор о сверхъестественном, но и метафора отношений. Фильм исследует трансформацию любви, от воодушевления до страха за жизнь и будущее. Главная идея заключается в том, что даже с самым близким человеком можно почувствовать себя чужим и осознать, что не всегда знаешь того, кого полюбил. Именно это ощущение становится источником ужаса в фильме.