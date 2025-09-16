Обнародован предпремьерный трейлер фильма «Август» по роману Богомолова «Момент истины»

Уже с 25 сентября в кинотеатрах можно смотреть фильм "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Продюсеры: Константин Эрнст и Анатолий Максимов.

© Российская Газета

Сценарий написал Сергей Снежкин, по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины". Одна из самых громких экранизаций года. Какой она будет - можно представить по последнему предпремьерному трейлеру - он вышел сегодня.

Согласно краткому синопсису, в августе 1944 года, в глухих лесах Западной Беларуси недавно освобожденная территория - особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ…

В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин, Илья Малаков, Александр Устюгов, Роман Васильев, Тина Стойилкович, Лика Нифонтова и другие.