Ирина Пегова снялась в роли великой императрицы

Актриса из Выксы Ирина Пегова сыграла роль императрицы Екатерины Великой. Об этом рассказали в PR службе агентства «Эффект бабочки».

Трейлер и постер фильма «Шальная императрица»(6+) представила кинокомпания «Наше кино». Съемки картины прошли в Петербурге. Она выйдет в прокат 4 декабря 2025 года.

В центре сюжета — три подруги из Санкт-Петербурга, которые ради шутки проводят мистический ритуал и вызывают Екатерину II. Такая неожиданная встреча переворачивает их жизнь и становится началом цепочки интересных событий.

Кто из актрис не мечтал сыграть императрицу? Но обычно это серьезные костюмные драмы, а у меня — наоборот: пришлось выяснять, как Екатерина II чувствовала бы себя в XXI веке. И оказалось, что ей тут очень даже комфортно! — отметила Ирина Пегова.

Она добавила, что для нее самым интересным было показать императрицу не бронзовой фигурой из учебников, а живой женщиной с характером, юмором, капризами и харизмой.

Режиссером картины стала Радда Новикова. Кроме Ирины Пеговой роли исполнили Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк и другие.

