Начались съемки комедии «Новости» от режиссера новых «Папиных дочек»

Телеканал ТНТ объявил о старте производства сериала «Новости». Съёмки сатирической комедии займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на телевидении и в онлайн-кинотеатрах.

Сериал расскажет историю провинциальной девушки Ани, которая переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала её там не ждёт. Чтобы отстоять своё право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе.

Режиссёром проекта выступает Аскар Бисембин («Папины дочки. Новые»). Главные роли в шоу сыграют Виктория Разумовская, Владимир Курцеба («Два холма»), Софья Каштанова («Психологини»), Глеб Ромашевский («Дылды») и другие актёры.