Пять главных фильмов Роберта Редфорда

Редфорд пробовал себя в разных амплуа и был востребованным деятелем индустрии на протяжении 60 лет. Он долго не мог получить заслуженный "Оскар", и он поджидал его в совершенно неожиданный момент. Вспоминаем самые главные работы актера (и не только) Роберта Редфорда.

© кадр из фильма «Афера»

"Буч Кэссиди и Санденс Кид" (1969)

До начала работы с картиной Редфорд уже получал главные роли в кино и даже снимался в вестернах, но именно роль меткого стрелка Санденс Кида принесла первый успех актеру. Картина Джорджа Роя Хилла основана на реальных событиях и повествует об истории знаменитых преступников Дикого Запада. Роберт сыграл в фильме партнера Бутча Кэссиди в исполнении Пола Ньюман.

Во время съемок Редфорд настолько вжился в роль, что хотел исполнять все трюки самостоятельно. Пол Ньюман был настолько обеспокоен желанием актера, что попросил его не строить из себя героя, потому что боялся потерять партнера.

Лента получила четыре "Оскара", в том числе за песню "Raindrops Keep Fallin’ on My Head", которая в последствии стала классикой американской поп-музыки. В честь своей знаменательной роли в 1981 году Редфорд даже назвал собственный фестиваль независимого кино, который является самым престижным в США — "Санденс".

Снявшись в еще нескольких успешных фильмах и закрепившись в качестве звезды Голливуда, в 1973 году он воссоединился с Ньюманом и Хиллом и снялся в картине "Афера". Лента в ироничном ключе повествует о запутанной истории мошенничества, действие которой происходит в 1936 году. Редфорд играет молодого Джонни Хукера, который объединяется с опытным аферистом Генри Гондорфом (Пол Ньюман) для реализации хитрой схемы против жестокого гангстера.

Фильм выиграл семь "Оскаров", в том числе и в номинации "Лучший фильм", но Роберту перепала только номинация — единственная актерская в его карьере. Несмотря на это, он мог и отказаться от роли. Ему не нравился изначальный образ персонажа — сценарий даже переписывали под него. Если бы он передумал, на роль Хукера уже готовы были пригласить другого знаменитого актера Джека Николсона.

Следующим крупным успехом фильм Редфорда политический триллер "Вся президентская рать", основанный на реальном расследовании Уотергейтского скандала журналистами "Вашингтон Пост" Бобом Вудвордом, сыгранного самим Робертом, и Карлом Бернштейном, которого сыграл Дастин Хоффман.

Фильм имел большой успех — в первую очередь за счет новаторской на тот момент тематики, а также документальности, но не без интриги. Примечательно, что Редфорд настоял на такой манере повествования еще на этапе написания книги. Именно он предложил рассказать историю как детектив, раскрывая информацию по частям в том порядке, в котором журналисты ее обнаружили.

Фильм выиграл четыре "Оскара", в том числе и благодаря тому, что главные герои сделали все для того, чтобы смотреться в кадре органично. И Редфорд, и Хоффман наизусть заучили реплики обоих персонажей, что дало им возможность обрывать друг друга на полуслове, не выходя из образа. Вопреки этому, никто из них на желанную премию номинирован за фильм не был.

"Обыкновенные люди" (1980)

В 1980 году Редфорд попробовал себя в новой роли и неожиданно для многих заслужил самый большой успех в своей карьере. Его режиссерский дебют по признанию критиков стал одной из самых сильных семейных драм в истории кино. Если как актеру "Оскар" получить ему так и не удалось, то в ином амплуа он покорился ему с первого раза — сразу четыре статуэтки, в том числе в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Фильм исследует темы горя, вины и разрушении семьи с беспощадной откровенностью. Редфорд, несмотря на отсутствие опыта, показал сдержанный режиссерский стиль, позволивший актерам импровизировать, что добавило подлинности их выступлениям.

После успеха "Обыкновенных людей" Редфорд сделал четырехлетнюю паузу в актерской карьере и вернулся со спортивной драмой "Самородок". Но новые свершения его ждали уже через год — с эпической мелодрамой "Из Африки", где сыграл в дуэте с оскароносной Мэрил Стрип. Роберт сыграл Дениса Финч-Хаттона, охотника на крупную дичь, который становится любовником датской баронессы.

Фильм долгое время находился в "разработке" — более 30 лет разные студии и режиссеры пытались экранизировать книгу Карен Бликсен, но проект не мог выйти из стадии подготовки из-за сложности материала и творческих разногласий. Только с приходом режиссера Сидни Поллака и новым сценарием проект смогли воплотить в жизнь. И эти усилия не прошли даром. Снова фильм с Редфордом победил в семи номинациях на "Оскар".

А Роберту следующая статуэтка досталась только в 2002 году. Только уже почетная.