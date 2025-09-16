«Союзмультфильм» выпустит аниме по произведению Чехова

«Союзмультфильм» выпустит аниме по пьесе Чехова «Чайка». Об этом рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская, пишет РИА Новости.

«спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернется в новом формате. Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение, с одной стороны, а с другой — представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории», — сказала она ежегодном лицензионном саммите киностудии.

Известно, что на данный момент лента находится на стадии препродакшена.

До этого на киностудии заявили о планах выпустить медиафраншизу на основе одиннадцати произведений Корнея Чуковского. Уже известно, что повторно экранизируют «Мойдодыра», «Тараканище», «Крокодила», «Муху-Цокотуху» и «Федорино горе». По ним будет снято игровое кино и мультипликационные фильм, а также игры и комиксы.

Сценарий первого фильма франшизы уже дописывает продюсер Олег Маловичко, который написал сценарии для «Притяжения», «Льда», «Метода», «Метода-2», «Лихих» и «Трассы».