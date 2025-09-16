Что известно о фильме «Долгая прогулка»

В сентябре 2025 года в российский прокат выйдет фильм «Долгая прогулка». Это мрачная антиутопическая история, в основу которой легла книга американского писателя Стивена Кинга. Сюжет чем-то напоминает «Голодные игры» — молодые люди, живущие в тоталитарном государстве, сражаются за победу в жутком испытании. Победителя ждет шикарный приз, а всех остальных — расстрел. Правда, «Прогулка» будет более жесткой и кровавой, чем антиутопии-предшественники, — рейтинг 18+ позволяет разгуляться. «Лента.ру» рассказывает о сюжете новой экранизации Кинга, раскрывает дату выхода «Долгой прогулки» и ее каст.

Главное о фильме

Страна: США

Оригинальное название: The Long Walk

Жанр: триллер, драма, ужасы

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

Премьера в мире: сентябрь 2025 года

Покажут ли в России: да

Время: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.9 и 7.5

В главных ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Чарли Пламмер

«Долгая прогулка» — это экранизация одноименного романа американского писателя Стивена Кинга (выпущен под псевдонимом Ричард Бахман). Мрачные произведения Кинга не раз ложились в основу киноужастиков и научно-фантастических фильмов: в 2024-м вышли «Жизнь Чака» и «Обезьяна», а в 2025-м в кино покажут не только «Долгую прогулку», но и «Бегущего человека».

Дата выхода

Съемки «Долгой прогулки» завершили в сентябре 2024 года — студия Lionsgate объявила точную дату релиза только через полгода после этого. Летом 2025-го стало известно, что у картины будет официальная премьера в России.

Российская премьера фильма «Долгая прогулка» состоится 18 сентября 2025 года

За прокат отвечает кинокомпания «Вольга», благодаря которой до отечественных кинотеатров добрались «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом, «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном, третьи «Приключения Паддингтона» и другие громкие премьеры последних лет.

Одновременно с Россией картину Казахстане, Исландии, и Чили. В американский прокат фильм вышел на неделю раньше — 12 сентября 2025 года, а вот зрители из Германии, Австралии, Греции и еще ряда государств смогли увидеть «Долгую прогулку» уже 11 числа.

Трейлер

Дебютный трейлер «Долгой прогулки» появился на YouTube-канале Lionsgate Movies в мае 2025 года, второй трейлер студия опубликовала в конце июля. К моменту релиза картины суммарные просмотры двух видеороликов перевалили за два миллиона.

«Вольга» поделилась русскоязычными трейлерами «Долгой прогулки» в июле и августе 2025-го.

Сюжет

События фильма разворачиваются в альтернативных Соединенных Штатах. В недалеком будущем страна превратилась в жесткое тоталитарное государство, которым управляет властный Майор (Марк Хэмилл).

Каждый год правительство устраивает так называемую Долгую прогулку. Это жестокое состязание, в котором участвуют Идущие — молодые парни со всей страны. В назначенное время сто участников Прогулки отправляются в путь по определенному маршруту. Они должны все время двигаться вперед с определенной скоростью — четыре мили в час (это почти шесть с половиной километров в час) — и не совершать остановок. Нарушивший правила конкурсант получает предупреждение, а набравших три предупреждения расстреливают на месте.

Победителем Долгой прогулки становится последний выживший участник. Он получает Приз — крупную сумму денег и исполнение своего заветного желания

Сюжет фильма крутится вокруг Идущего Рэймонда Гаррати (Купер Хоффман) и его нового друга Питера Макврайса (Дэвид Джонссон). Во время Прогулки парни находят и теряют друзей, пытаются помочь другим участникам и, естественно, всеми силами пытаются выжить.

Создатели и производство

Об экранизации кинговской «Долгой прогулки» Джордж Ромеро («Ночь живых мертвецов»), но съемки проекта так и не начались.

О киноверсии «Долгой прогулки» вновь заговорили почти через двадцать лет — в 2007-м права на экранизацию приобрел Фрэнк Дарабонт — режиссер «Зеленой мили», «Побега из Шоушенка» и «Мглы» (в основе всех этих фильмов лежат произведения Кинга).

Еще через десять лет экранизацией «Прогулки» заинтересовалась кинокомпания New Line Cinema. На пост режиссера был назначен Андре Эвредал («Демон внутри»). В 2023-м Эвредал покинул проект, а права на адаптацию романа перекупила студия Lionsgate.

Новым режиссером «Долгой прогулки» стал Фрэнсис Лоуренс. У Лоуренса большой опыт в создании фильмов-антиутопий — он снял почти всю франшизу «Голодных игр»

Фрэнсис Лоуренс срежиссировал три из четырех фильмов оригинальной тетралогии (кроме первой части) и приквел «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». В ноябре 2026-го в прокат выйдет еще один приквел — «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Его также снимет Фрэнсис Лоуренс. Среди других работ режиссера — фильмы «Константин: Повелитель тьмы» и «Я — легенда».

За сценарий «Долгой прогулки» отвечает ДжейТи Моллнер («Сталкер» 2023 года), а за операторскую работу — Джо Уиллемс («Области тьмы»), который работал над «Голодными играми» вместе с Лоуренсом.

Съемки картины стартовали в канадском Виннипеге в конце июля 2024-го. Завершился съемочный процесс через два месяца.

Актеры и роли

Летом 2024 года стало известно, что главные роли в картине Томаса Андерсона) и Дэвид Джонссон (Энди из недавнего «Чужого: Ромул»). Полный каст картины раскрыли одновременно с началом съемок.

Какие актеры снялись в фильме «Долгая прогулка»

Купер Хоффман («Киллер в отставке») — Рэймонд Гаррати / номер 47;

Дэвид Джонссон («Тайная власть») — Питер Макврайс / номер 23;

Гарретт Вэрэйнг («Манифест») — Стеббинс / номер 38;

Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь») — Гари Баркович / номер 5;

Бен Ван («Дрянные девчонки») — Хэнк Олсон / номер 46;

Роман Гриффин Дэвис («Кролик ДжоДжо») — Керли / номер 7;

Тат Ниуот («Ведьмак: Происхождение») — Артур Бэйкер / номер 6

Джордан Гонсалес («Милые обманщицы: Первородный грех») — Ричард Харкнесс / номер 49;

Джошуа Оджик («Рой») — Колли Паркер / номер 48;

Джуди Грир («Человек-муравей») — Джинни Гаррати;

Марк Хэмилл (франшиза «Звездных войн») — Майор / Главный.

Помимо этого, в касте картины заявлены Кинэн Леманн («Рассказы из Петли»), Тиган Старк («Под мостом»), Гэбриел Дэниелс («Никто»), Джош Хэмилтон («Идентификация Борна») и другие.