Авторы фильма ужасов про Пиноккио показали жуткого сверчка Джимми

В сети появился новый концепт-арт хоррора **«Пиноккио: Развязный»**из киновселенной «искажённых сказок» — Пухвёрса.

© Чемпионат.com

На нём зрителям впервые показали жуткую версию сверчка Джимини, которого озвучивает Роберт Энлунд, известный по роли Фредди Крюгера в «Кошмаре на улице Вязов».

На нём зрителям впервые показали жуткую версию сверчка Джимини, которого озвучивает Роберт Энлунд, известный по роли Фредди Крюгера в «Кошмаре на улице Вязов».

© Концепт-арт

© Концепт-арт

Картина, в центре сюжета которой окажется Пиноккио, расскажет про обезумевшего деревянного мальчика, который начнёт творить хаос. По свежим данным, в проекте есть сцена, где мы увидим, как Пиноккио ​​носит кожу своей жертвы, чтобы «почувствовать себя настоящим мальчиком».

Особое внимание создатели уделяют гриму и эффектам: ранее команда заявила, что марионетка Пиноккио и кровавые сцены были выполнены вручную без компьютерной графики.