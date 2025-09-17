К выходу в эфир готовится новое телешоу «Победители»

На телеканале РЕН ТВ - новое развлекательное шоу "Победители", сделанное в жанре тактической игры.

© Российская Газета

В нем обещаны испытания на грани человеческих возможностей. При этом - никаких декораций. Настоящая полоса препятствий, сделанная для спецподразделений. Спортивные и тактическо-боевые задания на скорость, силу и смекалку. И впервые на телевидении - стрельба как обязательная дисциплина соревнования.

В кастинге шоу - более 100 человек, география участников - вся Россия. Это мужчины и женщины самых разных профессией: врачи, пожарные, учителя, полицейские, сотрудники служб спасения. Обычные люди должны будут пройти профессиональную полосу препятствий, которую сделали для спецподразделений.

Объединяет участников одно - на своем посту они каждый день защищают людей. За их плечами реальные подвиги, но, находясь рядом с нами, до сих пор они оставались в тени. И вот они получат время в телевизионном прайм-тайме. Дата и время выхода шоу будут объявлены дополнительно.

На первом этапе шоу участников ждет серьезный отбор, а затем - раунды испытаний, в которых участвуют четыре отряда. Руководство отрядами возьмут на себя наставники - признанные мастера спорта. Их имена, как и имя ведущего, создатели проекта также пока держат в секрете. Однако обещают, что вести шоу будет знаковая фигура российского силового спорта и боевых искусств.

Съемки шоу "Победители" пройдут в военно-патриотическом комплексе "Патриот".