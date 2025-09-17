Стартовал четвертый сезон сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон

Сегодня на Apple TV+ начал выходить четвёртый сезон сериала «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в главных ролях. Пока можно посмотреть лишь первый эпизод.

Вторая серия нового сезона выйдет 24 сентября, а третья — 1 октября. В шоу также снялись Стив Карелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс и Карен Питтман.

Премьера проекта состоялась на Apple TV+ 1 ноября 2019 года. Основой для сценария послужила книга «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», написанная журналистом и ведущим телеканала CNN Брайаном Стелтером.

На пятый сезон «Утреннее шоу» пока не продлили, но это лишь вопрос времени и хороших рейтингов.