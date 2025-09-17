«Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем выйдет в онлайне в конце сентября

Оригинальный фильм рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После трансформации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

Главную роль в картине сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. В фильме также снялись Кевин Бейкон, Элайджа Вуд и Джейкоб Тремблей. Режиссёром выступил актёр Мэйкон Блэр, который играл в фильмах «Оппенгеймер» и «Золото».