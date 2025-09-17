Премьера картины «Руслан и Людмила» запланирована на 2027 год

Завершились съемки фильма под рабочим названием "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие". Премьера картины запланирована на 2027 год.

© Российская Газета

Согласно синопсису нового фильма, простой парень Руслан встает на защиту Людмилы и портит планы ее отца, князя Владимира, выдать дочь замуж за одного из достойных витязей - Рагдая, Ратмира или Фарлафа. Против воли отца Людмила влюбляется в Руслана, он тоже очарован красавицей, но их счастью не бывать. Коварный колдун Черномор похищает Людмилу, чтобы отомстить князю за былые обиды. Теперь Руслану и трем витязям-соперникам предстоит преодолеть нелегкий путь до замка колдуна, раздобыть меч-кладенец, который охраняет голова богатыря Святогора, и бросить вызов Черномору...

Режиссер - Егор Чичканов. Главные роли Руслана и Людмилы в картине исполняют Рузиль Минекаев и Алена Долголенко, а также Евгений Стычкин (Черномор), Александр Робак (Князь Владимир), Елена Николаева (Наина), Артем Ткаченко (Финн) и Роман Евдокимов (Фарлаф).

Егор Чичканов, соавтор сценария, режиссер, рассказывает: "Это были непростые съемки, потому что этот мир не существует - его нужно было придумать. Было много декораций и сложных съемок, а также планируется значительное количество графики".