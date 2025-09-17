Вышел трейлер третьего сезона сериала «Монстр»

Netflix представил полноценный трейлер 3-го сезона биографической криминальной антологии "Монстр" (18+), который будет посвящен серийному убийце Эду Гейну.

"Монстр" - американская биографическая криминальная антология Райана Мёрфи и Иэна Бреннана. В каждой главе рассказывается история одного или двух убийц. Третий сезон посвящен Эду Гейну, которого сыграл Чарли Ханнэм.

События части "Монстр: История Эда Гейна" развернутся в 1950-х гг. в сельской местности штата Висконсин, где совершал свои кровавые преступления затворник Эд. Новый трейлер показывает зрителям социально неприспособленного и замкнутого Эда Гейна и его одержимую мать. Их отношения совершенно меняются и принимают мрачный оборот, когда Эд показывает ей свое обнаженное тело.

Третий сезон основан на истории одного из самых известных серийных убийц в истории США Эдварда Теодора Гейна. Он грабил могилы, а позже оказался виновным в убийстве нескольких женщин. Эдвард эксгумировал трупы с местных кладбищ и изготавливал одежду и сувениры из кожи и других частей тела.

Первый сезон, "Монстр: История Джеффри Дамера", посвященный известному серийному убийце. Его сыграл Эван Питерс. Сезон вышел в 2022 году.

Второй сезон, "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес", посвященный делу братьев Менендес (в исполнении Николаса Чавеса и Купера Коха), появился на экранах 19 сентября 2024 года.

"Монстр: История Эда Гейна" выйдет на Netflix 3 октября.