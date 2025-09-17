Сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне продлили на четвертый сезон

Издание Deadline сообщило, что сериал «Король Талсы» продлили на четвёртый сезон. Исполнительным продюсером и ведущим сценаристом грядущего сезона станет Теренс Винтер в главного сценариста, а шоураннер 3-го сезона Дэйв Эриксон уходит.

Обязанности Винтера в третьем сезоне выполнял Дэйв Эриксон, который покинул проект и уже работает над «Мэром Кингстауна».

«Король Талсы» — шоу о капо мафии Нью-Йорка. Герой вышел на свободу после 25 лет в тюрьме, и босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. В третьем сезоне он бросает вызов могущественному клану Данмайров.

А первая серия третьего сезона «Короля Талсы» выйдет 21 сентября.