Вышла первая российская комедия, созданная нейросетью

Онлайн-кинотеатр START запустил первую отечественную комедию, созданную нейросетью. Называется она "Феофан" (18+), и первая ее серия вышла сегодня.

Все герои появились на экране благодаря искусственному интеллекту. Включая говорящего, но реалистичного кота Матвея, который противостоит главному герою - мужику Феофану, который переехал из Петербурга в глушь, чтобы построить свое консервативное поселение - по образу героя Гоши Куценко Бати из сериала "Хутор".

Презентация проекта "Феофана" состоялась в ходе деловой программы фестиваля "Новый сезон" в Сочи.

Сериал будет состоять из скетчей по 10 минут каждый. В них, как анонсируется, в развлекательной форме будут освещаться злободневные темы.

Кроме того, персонаж Феофан завел канал в Telegram.