Фильм «Дерсу Узала»: причуды Куросавы, КГБ и курьез на «Оскаре»

В этом году исполняется 50 лет фильму «Дерсу Узала». Его снял известный японский режиссер Акира Куросава. О самых интересных моментах съемочного процесса и случае на вручении «Оскара» – в материале MIR24.TV.

Акира Куросава в 2025 году тоже юбиляр. Один из московских кинотеатров в честь 115-летия режиссера с 19 по 21 сентября даже устраивает показ японского кино «Золотой рассвет», в который вошли его фильмы «Расемон», «Жить» и «Семь самураев». Оскароносный «Дерсу Узала» был снят позже.

Основой для сценария послужили два романа – «Дерсу Узала» и «По Уссурийскому краю». Их автор, писатель Владимир Клавдиевич Арсеньев, много путешествовал по Дальнему Востоку, изучая флору, фауну и обычаи местных жителей. Куросава читал эти произведения еще в 40-х годах. Уже тогда у него появилась мысль создать фильм. Но осуществить мечту получилось спустя почти 30 лет.

К 70-м годам у режиссера начался кризис. И в столь драматичный момент он получил предложение от «Мосфильма». И не стал отказываться.

Сценарий к фильму Куросава написал вместе с Юрием Нагибиным. Образ нанайца, или как раньше называли эту народность гольда, Дерсу Узалы получился чрезвычайно живым. Что касается локаций, то японский мэтр наотрез отказался снимать сцены в Подмосковье и потребовал натурных съемок на Дальнем Востоке. Иностранцев в то время туда пускали с трудом. Потребовалось пройти множество инстанций. В итоге с разрешением на площадку в качестве обязательного «приложения откомандировали сотрудника КГБ, что чрезвычайно действовало на нервы японскому гостю.

24 мая 1974 года прошли первые дубли. Съемочный процесс занял несколько месяцев и был завершен лишь к 14 января следующего года.

Куросава хотел пригласить на главную роль Тасиро Мифунэ, которого считал своим «талисманом», но актер оказался перегружен другой работой. Поэтому Дерсу Узалой стал тувинец Максим Мунзук. Любопытно, что на пробы 65-летний Мунзук пришел прямо с охоты. Гробовая тишина за дверью насторожила всю группу. Оказалось, что режиссер просто сидел и любовался колоритным претендентом. Впоследствии он скажет, что Максим Мунзук стал его любимым актером по жизни, а тот в свою очередь наградил руководителя званием шамана бакшы.

Арсеньева сыграл Юрий Соломин. С ним японский гость отрабатывал роль два месяца за столом, объясняя, что он хотел бы видеть в кадре. А в день рождения Соломин получил от него в подарок рисунок голову тигра. Это было напоминаем об эпизоде с тигренком Артемом, который чуть не утонул во время натурных съемок. Досняли сцену в том же павильоне, где и «Полосатый рейс», но уже с дрессированным взрослым животным.

Куросава очень тщательно сам отрисовывал каждый кадр, даже поправлял грим актерам.

Скрупулезность была вознаграждена. «Дерсу Узала» был отмечен огромным количеством наград. В 1976 году его назвали лучшим иностранным фильмом на «Оскаре». Статуэтки полагалось две, так это было совместное производство Японии и СССР. Но ни Куросава, ни актеры на церемонии не присутствовали. Поэтому одного «Оскара» вручили продюсеру с японской стороны, а вторую — Георгию Данелия, который привез в США «Афоню». Его просто попросили забрать приз. Но ведущий, будучи уверенным, что это режиссер фильма «Дерсу Узала», так его и представил. А в СССР подумали, что Данелия получил за «Афоню».