Авторы «Южного парка» перенесли премьеру пятой серии 27-го сезона

Телеканал Comedy Central сообщил, что премьера пятой серии 27-го сезона мультсериала «Южный парк» перенесена. Эпизод должен был выйти 18 сентября, но теперь его можно будет посмотреть только 24 сентября.

© Чемпионат.com

О причинах переноса рассказали создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун. Они признали в этом свою вину, заявив, что просто не успели доделать серию.

Оказывается, когда всё делаешь в последнюю минуту, иногда не получается. В переносе премьеры пятой серии виноваты мы. Мы не успели. Спасибо поклонникам Comedy Central и South Park за понимание. Смотрите на следующей неделе.

27-й сезон «Южного парка» стартовал в июле. Шоу вернулось в онлайн-кинотеатре Paramount+ и на телеканале Comedy Central спустя два года после завершения 26-го сезона. Премьера финального, 10-го эпизода состоится 10 декабря.